Милованов обіцяє новий Трудовий кодекс уже за кілька місяців

За кілька місяців буде представлено новий Трудовий кодекс.

Про це поінформував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час обговорення теми "Україна на світовій економічній мапі" на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс", - сказав Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня під час пресмарафону Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новий Трудовий кодекс, робота над яким триває у Верховній Раді, захищатиме права українців.

Як відомо, чинний Кодекс законів про працю прийнятий ще у 1971 році; за часи незалежності України Верховна Рада внесла до нього більше 100 змін.