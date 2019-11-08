Милованов розповів як підніматиме конкуренцію в економіці

Низька конкуренція в українській економіці не дозволяє розвиватись малому бізнесу.

Про це міністр розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов написав у Facebook.

"Через низьку конкуренцію в економіці українці переплачують за товари та послуги. А малий бізнес не може розвиватись. Масштаб проблеми. Згідно з даними останніх проведених досліджень структурних передумов конкуренції в Україні (2016 р.), на ринки зі сприятливою для конкуренції структурою припадало 43,4% загального обсягу реалізації продукції (товарів, робіт і послуг), і майже стільки ж – 43% – на ринки з несприятливою для конкуренції структурою", - написав він.

Милованов зауважує, що суспільство недооцінює масштаб проблеми, і ситуація погіршується. Як приклад він навів ситуацію на ринку коров’ячого молока, що реалізується селянами для промислової обробки, на регіональному рівні (результат – зменшується поголів’я корів у домогосподарствах), а також на ринку оптової та роздрібної торгівлі тютюновою продукцією.

"Що ми плануємо зробити в першу чергу? Підвищити конкуренцію в 2 рази в 5-ти проблематичних галузях. Це енергетика, АПК, тютюнова галузь, спиртова галузь, ринок мінеральних добрив", - зазначив міністр.

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Він також розповів про зроблене. Зокрема, у спиртовій галузі буде проведена демонополізація та приватизація: наразі вже змінено керівництво ДП "Укрспирт" і Президент подав законопроєкт про демонополізацію галузі.

Окрім того, у тютюновій галузі створено робочу групу за участю представників бізнесу та уряду для вирішення проблем галузі.

У галузі АПК, за словами міністра, відбуваються найбільші зміни. Зокрема, вдосконалюється система фінансової підтримки агросектору - з фокусом на маленькі фермерські господарства.

"Буде детінізовано ринок землі. За допомогою сателітів починаємо контролювати використання державної землі, боротись з самозахватом, та несплатою податків", - резюмував Милованов.