Уряд обіцяє завершити оцифрування території країни навесні 2020 року

Уряд України планує завершення робіт з оцифрування території країни навесні 2020 року.

Про це сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з представниками бізнесу в Запоріжжі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"База даних, наявна на сьогоднішній день, - 2002-2008 років. Це нонсенс. Нам потрібно навести лад з інформацією. Найближчим часом відбудуться зйомки 2 областей. Навесні буде два тижні, коли можна проводити зйомку, і ми знімемо всю країну, щоб у нас була свіжа, актуальна інформація", - заявив Гончарук.

Як повідомлялося, у Кабміні 5 листопада заявили, що почали оцифровувати територію країни найсучаснішим обладнанням у світі. Роботи розпочаті з Волинської і Львівської областей.

«За допомогою аерофотозйомки створюються 3D-моделі місцевості, наприклад, лісових масивів, окремих фрагментів забудови або виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електропередач тощо», - пояснили в уряді.

Наголошується, що високоточне лазерне сканування з точністю до 5 см дозволить прогнозувати ймовірні зони затоплення, стане незамінним для проектування доріг, зрошень земель, ефективної інвентаризації лісів.

Тож, як заявили в Кабміні, уперше в Україні з'явиться цифрова топографічна база даних, яка стане невід'ємною частиною великого проекту «держава в смартфоні».