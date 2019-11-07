Зеленський обговорив інвестиції з керівником компанії Head

Президент Володимир Зеленський заявляє, що захист інвестицій, які надходять в Україну, є пріоритетом для української влади.

Про це він сказав під час зустрічі з Йоганом Еліашем, головним виконавчим директором компанії Head – відомого виробника спортивного спорядження, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський привітав Еліаша з початком будівництва заводу Head в Україні.

«Ми дуже раді, тому що це серйозні інвестиції великої компанії в Україну. Це дуже важливо, і ми захищатимемо всі інвестиції. Це для нас є пріоритетом», – сказав глава держави.

Президент наголосив, що український уряд концентрується на захисті інвестицій, які приходять в Україну.

Зі свого боку Еліаш привітав реформи, які проводяться в Україні, та зазначив, що Україна має великі можливості для залучення іноземних інвестицій – як із країн Євросоюзу, так і зі США.

«Україна сьогодні – це місце для інвестицій», – підкреслив головний виконавчий директор Head.

У зустрічі також взяли участь заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів та директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак.

Як повідомлялося, у вересні у Вінниці відбулося урочисте закладення символічної капсули на місці майбутнього заводу з виробництва спортивного спорядження, який будуватиме австрійська компанія Head International Holding GmbH.

Будівництво триватиме протягом 2019-2021 років. Завод вироблятиме лижі, лижні кріплення та лижні черевики і дозволить поетапно створити 1000 робочих місць.

Фото: president.gov.ua