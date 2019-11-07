Торгпред України назвав "економічним геноцидом" квоти Польщі на автоперевезення

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка вважає позицію Польщі щодо квот для України на міжнародні вантажні автоперевезення "економічним геноцидом".

Про це Качка заявив на брифінгу в рамках конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", - повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що це (позиція Польщі щодо квот на автоперевезення для України - ред.) насправді економічний геноцид і відверте знущання з української економіки. Це душить нашу торгівлю з Європейським Союзом", - сказав Качка.

Він додав, що Україна буде "порушувати цю проблему доти, доки вона не буде вирішена".

"Ми вважаємо, що це не двостороннє питання, це питання свідомої шкоди нашим економічним відносинам з Європейським Союзом", - акцентував торгпред України.

Як повідомлялося, 25 жовтня під час засідання українсько-польської Змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень сторонам вдалося домовитися, що у 2019 році Польща надасть додатково 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень, ліміт на 2020 рік попередньо встановлений у 160 тисяч автоперевезень.

Українська сторона інформувала Польщу, що потреба українських перевізників у польських дозволах на автоперевезення становить не менш ніж 200 тисяч дозволів на рік.

Питання встановлення квоти дозволів на 2020 рік остаточно буде розглянуто на зустрічі міністрів інфраструктури України та Республіки Польща, яка відбудеться орієнтовно наприкінці листопада 2019 року. До того часу очікується формування нового уряду Польщі.

30 вересня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомляв, що Україна продовжує активний діалог із Польщею про видачу додаткових дозволів на автоперевезення.

Проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 160 тисяч дозволів. Для порівняння, 2018 року Україна мала загальну кількість дозволів у 260 тисяч.

За чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.

Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди — інтереси польських перевізників.