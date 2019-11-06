Інтеграцію України в енергоринок ЄС не зупинити – Кулеба

Угода про асоціацію з ЄС створює для України можливості для повної інтеграції до європейського енергетичного ринку, і цього процесу вже не зупинити.

Про це на зустрічі з пресою за підсумками засідання Комітету асоціації Україна-ЄС заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу щодо реакції на реєстрацію в Верховній Раді законопроєкту, метою якого є скасувати рішення про прийняття в цілому змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу.

«Хто б там що не зупиняв, запевняю вас, що анбандлінг відбудеться. Тому що інтеграцію України до енергетичного ринку ЄС вже не зупинити. У нас є додаток 27 до Угоди про асоціацію, який створює можливості для повної інтеграції української енергетичної системи до енергосистеми Євросоюзу, що повністю відповідає нашим національним інтересам», - зазначив урядовець.

Він зауважив, що Кабмін розуміє «великі політичні ігри й баталії» довкола газотранспортної системи та Нафтогазу, але буде рішуче просуватися вперед у реформуванні цієї галузі.

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«Уряд, який я представляю, зробив те, про що інші лише говорили. Всі тільки збиралися робити анбандлінг Нафтогазу, а ми його зробили. Ми цей процес завершимо, і Україна інтегрується в енергетичний простір та енергетичний ринок ЄС», - наголосив Дмитро Кулеба.

Декілька годин тому про позитивний характер переговорів з українською стороною заявив віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович, який оприлюднив відповідний пост у Twitter.

With #Ukraine's Deputy PM @DmytroKuleba on implementing the Association Agreement in the #energy sector. A number of positive developments: namely on unbundling of the gas transmission system and on the electricity market integration. Let's keep up the good work! 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/cfZq2Pu6GM — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 5 листопада 2019 р.

«Зустрівся з віцепрем'єром України Дмитром Кулебою з питань імплементації Угоди про асоціацію в енергетичному секторі. Є декілька позитивних моментів: зокрема, в анбандлінгу газотранспортної системи та в інтеграції ринку електроенергії. Будемо продовжувати гарну роботу!» - наголосив представник Єврокомісії.