Мінфін прогнозує 27 гривень за долар на наступний рік

Міністерство фінансів спирається на макропрогноз, розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України щодо середньорічного обмінного курсу – 27,0 гривень.

Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Курс долара не закладається в бюджеті, курс долара закладається в макропрогнозі. Макропрогноз, який ми затвердили напередодні, що готується Міністерством економіки, містить середній курс 27 гривень за долар", - сказала Маркарова.

Раніше, проєкт бюджету на 2020 рік був розрахований за курсом долара 28,2 грн, що був затверджений ще у травні.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради