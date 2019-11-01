Президент доручив уряду подолати корупцію в ДАБІ

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну подолати корупцію в Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ).

Про це заявила міністр розвитку громад та територій Альона Бабак під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Президент сказав, що завдання уряду - подолати корупцію в ДАБІ”, - зазначила Бабак.

Вона додала, що для виконання цього завдання першочергово необхідно запровадити кадрові зміни в центральному апараті ДАБІ та в її регіональних структурах.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Кабмін звільнив Сергія Кузьміна з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Тоді ж в.о. голови булу призначено Олександра Строкача, який раніше обіймав посаду директора департаменту ДАБІ з архітектурного контролю та нагляду.

27 вересня в Україні розпочався конкурс на посаду голови ДАБІ. Наразі в Мінгромад проходять співбесіди серед учасників конкурсу.