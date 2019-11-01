Понад половина виробництва Укрспирту перебуває у “тіні” - Зеленський

Понад половина виробництва державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” перебуває в “тіні”.

Такі статистичні дані озвучив Президент Володимир Зеленський під час нарад з питань розвитку спиртової галузі України у рамках поїздки на Тернопільщину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Така в мене є статистика, ви скажете, так це чи ні, тобто більше половини, 55% виробництва зараз “Укрспирту” в тіні, державні заводи контролюються кримінальними угрупуваннями більше 10 років”, - звернувся Президент до учасників наради.

У свою чергу заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів розповіла, що, починаючи з 2016 року, майже у 5 разів зменшився фінансовий результат “Укрспирту”.

“Це так само впливає на сплату податків. Якщо податок на прибуток “Укрспирт” платив у 2016 році майже 30 млн, то у 2018 році жодної копійки податку на прибуток найбільший державний спиртовий монополіст не сплатив до бюджету”, - зазначила вона.

За словами Ковалів, через нелегальний ринок спирту державний і місцеві бюджети щороку недоотримують 8 млрд гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оголосило конкурс на керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”.

У жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, який нещодавно став радником міністра економіки з питань спиртової галузі.

Днями профспілка працівників апарату ДП “Укрспирт” звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про заборону Міністерству розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України призначати Сергія Блескуна виконуючим обов’язки керівника Укрспирту.

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Також минулого тижня Президент Зеленський зареєстрував законопроєкт про демонополізацію виробництва спирту. Очікується, що до кінця року він буде ухвалений і набуде чинності до 1 січня 2020 року. Згідно з цим законопроєктом, приватним компаніям дозволять виробляти спирт. Як раніше підрахували в уряді, через державну монополію на виробництво спирту та через розвиток тіньового сектору Україна щороку втрачає близько 4,6 мільярда гривень.

ДП "Укрспирт" – великий виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні, донедавна перебувало в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства. Загальна виробнича потужність Укрспирту – понад 36 млн декалітрів на рік.