Мінекономіки оголосило конкурс на посаду керівника Укрспирту

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оголосило конкурс на керівника державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”.

По це поінформував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Оголошено конкурс на голову Укрспирту. Тимчасово виконуючий обов`язки - Сергій Блескун”, - написав Милованов.

Зазначається, що заявки від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на посаду голови Укрспирту, прийматимуть протягом 30 днів після оголошення про конкурс.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року уряд звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, який нещодавно став радником міністра економіки з питань спиртової галузі.

Блескун до цього працював у ТОВ “Компанія Май Україна”. Також у різні роки він був заступником ДП “Укрспирт”, очолював “Будинок марочних коньяків "Таврія” та займав пост комерційного директора компанії Nemiroff.

Читайте також: Суд просять заборонити призначати Блескуна керівником Укрспирту

Днями профспілка працівників апарату ДП “Укрспирт” звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про заборону Міністерству розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України призначати Сергія Блескуна виконуючим обов’язки керівника Укрспирту.

Також минулого тижня Президент Зеленський зареєстрував законопроєкт про демонополізацію виробництва спирту. Очікується, що до кінця року він буде ухвалений і набуде чинності до 1 січня 2020 року. Згідно з цим законопроєктом, приватним компаніям дозволять виробляти спирт. Як раніше підрахували в уряді, через державну монополію на виробництво спирту та через розвиток тіньового сектору Україна щороку втрачає близько 4,6 мільярда гривень.

ДП "Укрспирт" – великий виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні, донедавна перебувало в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства. Загальна виробнича потужність Укрспирту – понад 36 млн дал. на рік.