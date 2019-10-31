Суд просять заборонити призначати Блескуна керівником Укрспирту
Про це повідомляє пресслужба суду.
“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову до подачі позовної заяви, в якій суд просять заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначати Сергія Блескуна виконуючим обов’язки керівника ДП «Укрспирт»”,- ідеться в повідомленні.
Як зазначається, з відповідною заявою до суду звернулась профспілка працівників апарату вищезгаданого підприємства. Серед інших вимог заяви – заборонити Міністерству юстиції України та будь-якому іншому суб’єкту державної реєстрації вносити до ЄДР відомості про керівника ДП «Укрспирт» та особу, яка може вчиняти дії від імені підприємства.
У суді нагадують, що відповідно до ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України, забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.
Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні поточного року міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Миловановрозповів, що Кабмін звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, який нещодавно став радником міністра економіки з питань спиртової галузі.
Блескун до цього працював у ТОВ “Компанія Май Україна”. Також в різні роки він був заступником ДП “Укрспирт”, очолював “Будинок марочних коньяків "Таврія” та займав пост комерційного директора компанії Nemiroff.