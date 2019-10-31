Суд просять заборонити призначати Блескуна керівником Укрспирту

Профспілка працівників апарату Державного підприємства “Укрспирт” просить Окружний адміністративний суд міста Києва заборонити Міністерству розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України призначати Сергія Блескуна виконуючим обов’язки керівника згаданого підприємства.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову до подачі позовної заяви, в якій суд просять заборонити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначати Сергія Блескуна виконуючим обов’язки керівника ДП «Укрспирт»”,- ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з відповідною заявою до суду звернулась профспілка працівників апарату вищезгаданого підприємства. Серед інших вимог заяви – заборонити Міністерству юстиції України та будь-якому іншому суб’єкту державної реєстрації вносити до ЄДР відомості про керівника ДП «Укрспирт» та особу, яка може вчиняти дії від імені підприємства.

У суді нагадують, що відповідно до ч. 2 ст. 150 Кодексу адміністративного судочинства України, забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні поточного року міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Миловановрозповів, що Кабмін звільнив виконувача обов’язків директора ДП “Укрспирт” Юрія Лучечка та призначив на цю посаду Сергія Блескуна, який нещодавно став радником міністра економіки з питань спиртової галузі.

Блескун до цього працював у ТОВ “Компанія Май Україна”. Також в різні роки він був заступником ДП “Укрспирт”, очолював “Будинок марочних коньяків "Таврія” та займав пост комерційного директора компанії Nemiroff.