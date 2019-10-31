Експерти розповіли, як зросте ціна на землю на старті реформи

На старті земельної реформи ціна за гектар українського чорнозему в середньому по державі становитиме 1800 -1900 доларів.

Про це сказав радник Прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак під час форуму "Life after: Ключові аспекти запуску ринку землі в Україні", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз вартість десь 1600 дол. Якщо відкривати ринок по початковій моделі (без обмежень на право купувати землю — ред.), то середня вартість землі в Україні була би десь 2 тис. дол. Те, що вже зробили крок назад і відмовились від нових покупців з іноземними інвестиціями, думаю, на 10% початкову ціну зменшило. Відповідно, на старті земельної реформи ціна на український чорнозем в середньому по державі буде орієнтовно 1800-1900 дол.”, - сказав Мушак.

За його словами, очікуваний економічний ефект від відкриття ринку землі буде насамперед у стабілізації української економіки.

“Якщо ми відкриваємо ринок землі, то стабілізуємо українську економіку, тому що в нас з’являється новий актив, який коштує умовно 50-60 млрд дол. Це означає, що гривня буде більш стабільна, тому що з’являється більше товару, який ви можете купити на гривню. З’явиться валютний капітал, з яким ви можете працювати”, - інформував експерт.

Також він поінформував, що очікується суттєве збільшення податкових надходжень до бюджету України.

Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

Наразі у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Влада планує скасувати мораторій на продаж землі та запустити ринок землі восени 2020 року.