Протестувальники на мітингах борються за ринок землі "під себе" — радник Прем’єра

В Україні немає противників ринку землі, а протестувальники на мітингах борються за те, щоб зробити ринок "під себе".

Про це заявив радник Прем'єр-міністра України з економічних питань Олексій Мушак під час форуму "Life after: Ключові аспекти запуску ринку землі в Україні", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можна говорити про те, що кожен з секторів аграрної сфери боровся не проти ринку землі. Сьогодні немає мітингарів проти ринку землі. Сьогодні мітинг про те, щоб ринок під себе зробити. Це треба чітко розуміти. Тому що аграрії, які зараз мітингують, виступаючи проти ринку землі, непублічно кажуть: а зробіть нам отак і отак. Як правило, це обмежене коло покупців і невисока ціна першопочаткова, і тоді ми будемо за", - сказав Мушак.

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Він зазначив, що публічно виступають проти запропонованого ринку землі в основному середні фермери.

"В принципі, там середні виступають зі своєю позицією. Маленькі виступають з позицією, що держава їм повинна все забезпечити і дати на 100 років дешеву оренду. З великими (агрохолдингами - ред.) ситуація більш цікава. Всіх їх звинувачують, що вони виграють від земельної реформи. Але по факту найбільші агрохолдинги по нинішньому закону не зможуть викупити весь свій земельний банк. Це їх також бентежить і вони чи публічно, чи не публічно протестують проти цього. Тому кожен з секторів бореться за свій ринок землі, а завдання уряду і парламенту знайти правильний баланс, який би працював на добробут України і на достаток людей", - наголосив експерт.

Також він зауважив, що від ринку сільськогосподарської землі з обмеженнями виграють ті, в кого зараз є гроші.

"Від обмежень виграють ті, в кого зараз є гроші - це середні фермері. Гроші є у так званих середніх фермерів, які від 10 до 30 тис. га обробляють. Це смішно виглядає, але коли вони блокують траси тракторами John Deere, кожен з яких коштує по 250 тис. доларів, то дивно звучить, що в них немає грошей. Гроші в них є. Вони про це непублічно кажуть і вони насправді зацікавлені в тому, щоб ринок був з обмеженнями", - зазначив радник Прем’єр-міністра України.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178-10.

Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Визначається, що право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

У середу, 30 жовтня, аграрії та фермери під Верховною Радою провели акцію протесту проти запуску ринку землі.