Під Радою мітингують проти запуску ринку землі

Під Радою мітингують проти запуску ринку землі

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Укрінформ
Аграрії та фермери проводять біля Верховної Ради акцію протесту проти включення до порядку денного законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На площі біля Верховної Ради зібралися близько 1,5-2 тисячі людей з різних областей України. Акція почалася з виконання Гімну України.

Мітингувальники тримають гасла: "Ми проти №2178-10, ні - продажу землі олігархам", "Президент, не допустіть продажу землі олігархам", "Не продавайте Батьківщину", "2178-10 знищить агросектор України".

Акція під ВР проти продажу землі / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Люди також тримають прапори Всеукраїнської аграрної ради, ВО "Свобода", Асоціації фермерів приватних землевласників України. Організатор акції – ГС “Всеукраїнська аграрна рада”.

На площі встановлено сцену, лунають виступи, чути вигуки: "Землю - громадам".

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Учасники акції заявляють, що приїхали за власним бажанням, хочуть, щоб "нашу землю не продавали і дали працювати на нашій землі".

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” № 2178-10.

Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Визначається, що право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

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