В Україні запустили сайт про земельну реформу

В Україні запустили електронний інформаційний ресурс, присвячений земельній реформі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

“В Україні запущено інформаційний ресурс, який дає відповіді на актуальні запитання щодо земельної реформи в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сайті розміщено інформацію про складові земельної реформи, надаються роз’яснення для землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення, містяться корисні посилання.

Дізнайтися більше про земельну реформу можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

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Наразі у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Влада планує скасувати мораторій на продаж землі та запустити ринок землі восени 2020 року.