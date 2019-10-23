Держгеокадастр відкрив розширені дані про земельні ділянки

Держгеокадастр почав оприлюднювати висновки про розгляд проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Як повідомляє Урядовий портал, відкритий доступ - за посиланням.

"Держгеокадастр почав оприлюднювати висновки про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Інформація оновлюватиметься автоматично один раз на добу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, там розміщено інформацію про дату реєстрації, реєстраційний номер проєкту та його розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проєкту, дату, номер та тип висновку, а також прізвище експерта територіального органу Держгеокадастру, що видав висновок.

Також функціонал дозволяє здійснювати пошук за вибраним параметром, зокрема за регіоном, типом або статусом висновку.

Повідомляється, шо відповідну базу створили за дорученням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Це забезпечить прозорість і публічність у сфері земельних відносин.