Гончарук розповів, як можна побороти корупцію в земельній сфері

Створення публічної кадастрової карти, синхронізованої з інформацією про надра і воду, дозволить подолати корупцію в земельній сфері.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виїзного прийому громадян з питань діяльності Держгеокадастру, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже просто - у нас є кадастри. Раніше (кожен орган - ред.) сам собі цю базу вів, приховував інформацію для того, щоб нею маніпулювати, торгувати, і продовжувалася корупція. Це все припинилося вже насправді великою мірою, тому на публічній кадастровій карті вже з'являються прояви, вже й ліси можна побачити, чого раніше не було. Скоро вона буде синхронізована з інформацією про надра. Синхронізована з інформацією про водозахисні смуги і так далі", ,- розповів Гончарук.

За його словами, публічна кадастрова карта України, яка поки не дає можливості побачити, що де знаходиться, буде "поповнюватися інформацією майже щодня".

Прем'єр запевнив, що буде зроблено так, щоб українець знав усе, що можна знати про Україну, про землю, про надра, про свою власність, у тому числі.

"Це перший і великий наш пріоритет. Тому що, приховуючи інформацію, ми даємо козирі корупціонерам, які потім нею маніпулюють і торгують. Друге - це тотальне очищення системи. Ну й процедуру треба спрощувати, дуже багато папірців. Ми все будемо переводити в онлайн, ми будемо створювати сервіси, які дозволятимуть, не виходячи з дому, з ноутбука максимально взаємодіяти з державою", - підсумував очільник уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні процес діджиталізації кадастру розпочався у 2013 році, коли було запущено Публічну кадастрову карту, на якій відображалися зареєстровані земельні ділянки. З 2015 року стала публічною також інформація про власників зареєстрованих ділянок, а 30 червня 2015 року було запущено електронну послугу «Замовлення витягу з Державного земельного кадастру».

У серпні 2019 року розпочалося тестування оновленої версії Публічної кадастрової карти, адаптованої для мобільних пристроїв.

У середині жовтня цього року до Публічної кадастрової карти було внесено нові розділи: “Незареєстровані землі”, “Ліси” та “Природно-заповідний фонд”.