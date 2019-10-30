Нафтогаз має протестувати всі ризики на випадок зупинки транзиту — Гончарук

НАК "Нафтогаз України" має змоделювати всі можливі ризики, які можуть виникнути через зупинку транзиту російського газу.

Про це на брифінгу повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам треба подумати, які ризики потенційні виникають від зупинки транзиту, промоделювати всі можливі варіанти, щоб відреагувати можна було вчасно", - сказав Гончарук.

У відповідь перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома зазначив, що НАК постійно моделює можливі ризиковані сценарії.

"Фактично за останні 10 років у підземних сховищах історичний максимум газу. Незалежно від погодних умов, незалежно від сценарію, що може відбуватися з транзитом газу, група "Нафтогаз" неодноразово проводила відповідні навчання. Ми моделювали різні сценарії: і погодних умов, і різні сценарії споживання. Ми моделювали і відсутність транзиту, і обмеження імпорту газу з європейських країн. Будь-який сценарій показує, що ми стало проходимо опалювальний сезон", - відзначив Перелома.

За його словами, у сховищах наразі є 21,75 млрд кубометрів газу і закачування триває.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укртрансгаз" повністю завершило підготовку газотранспортної системи України до осінньо-зимового сезону 2019/2020 років. Здійснено капітальний ремонт 14,1 км магістральних газогонів, 29 свердловин на газосховищах та 15 газоперекачувальних агрегатів, проведено реконструкцію 12 газорозподільних станцій.

Опалювальний сезон 2018/2019 років розпочався із запасом 17,194 млрд кубометрів газу у ПСГ.