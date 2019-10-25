Запаси газу гарантують проходження опалювального сезону – Нафтогаз
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Укрінформ
Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах газу (ПСГ) до 21,6 млрд кубометрів.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"Україна збільшила обсяги газу в підземних сховищах до 21,6 млрд кубометрів, що на 4,5 млрд кубометрів перевищує минулорічний показник на ту ж дату. Закачування газу до ПСГ продовжується", - йдеться у повідомленні.
Компанія запевняє, що такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років та гарантують стабільне проходження опалювального сезону.
Як повідомлялося, для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019-2020 років Нафтогаз планував закачати не менше 20 млрд кубометрів газу.