Запаси газу гарантують проходження опалювального сезону – Нафтогаз

Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах газу (ПСГ) до 21,6 млрд кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Україна збільшила обсяги газу в підземних сховищах до 21,6 млрд кубометрів, що на 4,5 млрд кубометрів перевищує минулорічний показник на ту ж дату. Закачування газу до ПСГ продовжується", - йдеться у повідомленні.

Компанія запевняє, що такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років та гарантують стабільне проходження опалювального сезону.

Як повідомлялося, для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019-2020 років Нафтогаз планував закачати не менше 20 млрд кубометрів газу.