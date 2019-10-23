Старт опалювального сезону: Гончарук назвав “проблемні” міста

Кабінет міністрів перед початком опалювального сезону контролює рівень розрахунків міст за енергоресурси.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні традиційно дуже зношена інфраструктура. Ми очікуємо, що ситуація з аваріями, з нештатними ситуаціями у різних містах буде повторюватися. Кожне місто готове до опалювального сезону по-своєму. Ситуації у різних містах дуже різні, і роль місцевого самоврядування - мера, міської ради - надзвичайно висока. На рівні держави ми контролюємо, щоб у міст не було проблем з розрахунками з монополістами. На цьому рівні проблем ми не бачимо, крім кількох міст: Сміла, Новий Розділ", - сказав Гончарук.

За його словами, уряд уже втрутився у врегулювання ситуації з цими містами, і проблема може вирішитися уже найближчим часом.

"У цілому по країні ми можемо сказати, що країна до опалювального сезону готова, підстав вважати, що будуть незаплановані проблеми, немає", - підсумував Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах газу до 21 млрд кубометрів та продовжує закачування.

Столична влада розпочне запуск тепла у житлові будинки з 25 жовтня.