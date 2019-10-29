Ярославський готовий інвестувати $170 мільйонів у аеропорти Донецька і Дніпра

Президент Інвестиційної групи DCH Олександр Ярославський готовий інвестувати $100 мільйонів у будівництво Донецького аеропорту та $70 мільйонів - в оновлення міжнародного аеропорту у Дніпрі.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу під час Першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі.

"У Донецький аеропорт я готовий інвестувати 100 мільйонів доларів, а в Дніпровський аеропорт - 70 мільйонів доларів", - сказав Ярославський.

За його словами, будівництво терміналу в Дніпрі почнеться орієнтовно у квітні, а в Донецьку - коли буде завершено процес реінтеграції окупованих територій Донбасу.

Крім того, перед початком форуму у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу Ярославський сказав, що оцінює інвестиційний клімат України як хороший, і наголосив, що інвестує тільки в Україну.

Як повідомлялося, у липні 2019 року Президент України Володимир Зеленський ознайомився з планом реконструкції Дніпровського аеропорту, основна складова якої - будівництво нової злітно-посадкової смуги.

Нова злітно-посадкова смуга матиме довжину 2900 м з можливістю подовження до 3200 м. Приблизна загальна вартість реконструкції - 2,9 млрд грн. Для будівництва нової смуги на місці старої потрібно півтора-два роки.

Проєкт має бути реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Зокрема, про готовність взяти участь у проекті заявила українська промислово-фінансова група DCH Ярославського.

Планується, що DCH побудує сучасний термінал і VIP-термінал, а держава - злітну смугу. Інвестиції DCH становитимуть близько 70 млн дол., а держава вкладе близько 3 млрд грн. Новий аеропорт відкриють на землях запасу поруч з діючим. Компанія DCH вже має успішний досвід втілення подібного проєкту в Харкові. Будівництво злітно-посадкової смуги коштувало 200 млн дол, аеровокзального комплексу – 107 млн дол.

Фото: Володимир Тарасов