Цього сезону в Україні виробили майже 800 тисяч тонн цукру

Цукрові заводи в Україні з початку сезону виробили 768,2 тисячі тонн цукру.

Про це повідомляє пресслужба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

"Станом на 28 жовтня виготовлено 768,2 тисячі тонн цукру та перероблено 5,25 мільйона тонн цукрових буряків", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, цього маркетингового року українські експортери цукру можуть отримати можливість збільшити продаж солодкого продукту за кордон. А також поборотися за ринки Азії та Африки.

За прогнозами експертів, виробництво цукру в Україні очікується на рівні 1,4-1,6 млн т.

Серед основних світових трендів ринку цукру 2019-2020 МР - зниження світового виробництва цукру, дефіцит на світовому цукровому ринку та зростання світових цін на цукор.