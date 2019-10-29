Укргазвидобування поновило видобуток на 5 свердловинах після капремонту

АТ «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію 5 свердловин на родовищах Харківської та Полтавської областей після капітального ремонту з сукупним добовим дебітом понад 700 тис. кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба УГВ.

"В умовах виснаженості основних родовищ компанії на 75 %, Укргазвидобування продовжує реалізовувати програму інтенсифікації. Зокрема, після операцій з капітального ремонту свердловин вдалося збільшити добовий видобуток на 720 тис. м куб.", - йдеться у повідомленні..

На свердловині Котелевського родовища було виконано ізоляцію обводнених пластів і переведення на вищезалягаючі горизонти. За результатами зазначених робіт отримано дебіт 320 тис. кубометрів газу на добу.

За результатами ловильних робіт з вилучення обірваних насосно-компресорних труб на свердловині Розпашнівського родовища отримали добовий дебіт 100 тис. кубометрів блакитного палива.

На свердловинах Куличихинського, Степового та Семенцівського родовищ виконано водоізоляційні роботи та переведення на вищезалягаючі горизонти. Сукупний добовий дебіт зазначених свердловин складає близько 300 тис. кубометрів.

«Зважаючи на те, що ціна на газ на міжнародних ринках значно понизилась, Укргазвидобування зосереджується на проєктах, які дозволяють за короткий термін отримати максимальний результат. Для цього ми здійснюємо ретельну підготовку та планування операцій з інтенсифікації видобутку і підбір найбільш ефективних свердловин-кандидатів серед виснаженого фонду, який налічує понад 2500 свердловин», - зазначив директор з видобутку УГВ Олексій Нестеренко.

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Як повідомлялося, в 2016 році уряд затвердив програму розвитку видобутку газу, яка відома як "Стратегія 20/20". Згідно зі стратегією в 2020 році видобуток газу має збільшитися до 20 млрд кубометрів на рік - тобто, за неповних п'ять років приріст мав скласти більше 4 млрд кубометрів на рік.

У 2018 році АТ "Укргазвидобування" видобуло на 1 млрд кубометрів менше газу, ніж планувалося за програмою, - 15,5 млрд кубометрів замість 16,5 млрд.

Крім того, було скориговано загальний обсяг видобутку на 2019 рік: компанія заявила, що видобуто 15,7 млрд кубометрів замість 18,3 млрд кубометрів.