Нафта дешевшає на слабкій статистиці з Китаю

Нафта торгується у вівторок у червоній зоні на слабкій статистиці з Китаю і в очікуванні даних про комерційні запаси нафти в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $61,36 за барель, що на $0,21 (0,34%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів зменшилася на $0,45 (0,73%), до $61,57 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,21 (0,38%) - до $55,60 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт зменшився в ціні на $0,85 (1,5%), до $55,81 за барель.

Слабкі дані по Китаю цього тижня були названі «зустрічним вітром» для глобального ринку «чорного золота». У вересні прибуток китайських промислових компаній впав другий місяць поспіль, оскільки ціни виробників продовжили знижуватися на фоні уповільнення світової економіки.

Підтримку цінам надали оптимістичні заяви про можливість швидкого підписання першої фази торгової угоди між США та Китаєм.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує підписати першу фазу торгової угоди з Китаєм «з випередженням графіка». При цьому Управління торгового представника США (USTR) заявило, що Вашингтон розглядає питання про скорочення списку китайських товарів, що підпадають під підвищені імпортні мита, на суму $34 млрд.

Раніше повідомлялося, що лідери двох країн можуть офіційно підписати першу фазу торговельної угоди наступного місяця у Чилі.

Позитивні новини про хід американо-китайських переговорів призвели до зростання акцій на фондовому ринку США, але не надали великої підтримки ринкам нафти.

Трейдери чекають щотижневих даних щодо запасів у США. Згідно з прогнозами, вони збільшилися за підсумками минулого тижня на 700 тис. бар.

Читайте також: Нафта дешевшає через слабкі економічні дані Китаю

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,02 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,23 долара за барель, що на 34 цента нижче за рівень закриття торгів ($61,57).