Нафта дешевшає через слабкі економічні дані Китаю

Ціни на нафту трохи знизилися в понеділок після впевненого зростання минулого тижня, оскільки слабкі економічні дані Китаю знову вказали на уповільнення економіки.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $61,86 за барель, що на $0,16 (0,26%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ціна цих контрактів зросла на $0,35 (0,57%), до $62,02 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,23 (0,41%) - до $56,43 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт збільшився в ціні на $0,43 (0,76%), до $56,66 за барель.

За підсумками минулого тижня нафта Brent подорожчала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

Прибуток китайських промислових підприємств знизився другий місяць поспіль у вересні на тлі падіння цін виробників, вказавши на негативний вплив уповільнення економіки і тривалої торговельної війни на баланс компаній.

Пекін і Вашингтон повідомили в п'ятницю, що близькі до завершення деяких частин торговельної угоди.

Число нафтових бурових установок у США скоротилося минулого тижня і може знижуватися 11 місяців поспіль, так як виробники продовжують скорочувати витрати на буріння нових свердловин.

Крім того, учасники ринку реагують на заяву РФ, яка має намір продовжити співпрацю з Саудівською Аравією і ОПЕК з метою підвищення стабільності і передбачуваності світового ринку нафти.

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Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,77 долара за барель, що на 27 центів нижче за рівень закриття торгів ($62,02).