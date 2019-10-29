Закон забороняє приватизацію Укренерго - в.о. голови правління

Приватизація НЕК "Укренерго", відповідно до чинного законодавства, неможлива ні повністю, ні частково.

Про це у Facebook повідомив в.о. голови правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

"Офіційно повідомляю, Укренерго не може бути повністю чи навіть частково приватизоване відповідно до чинної редакції як Закону про ринок електроенергії, так і до Закону про управління об’єктами державної власності. Зазначене питання станом на зараз не обговорюється на жодному рівні", - написав Ковальчук.

Раніше заступник директора з інвестицій НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що, перш ніж визначитися із доцільністю приватизації компанії, треба з'ясувати, чи західні інвестори мають до неї інтерес.

"Для правильної приватизації нам треба, по-перше, змінити регулювання, а по-друге, на якійсь частині акцій попередньо тестувати, чи є інтерес у західних інвесторів до підприємства", - сказав Кудрицький.