Приватизація Укренерго: у компанії протестують інтерес інвесторів

ПрАТ "НЕК "Укренерго" хоче протествувати, чи є інтерес західних інвесторів до компанії, перш ніж визначитися із доцільністю приватизації.

Про це під час дебатів "Державні інфраструктурні монополії: залишити не можна приватизувати" сказав заступник директора з інвестицій "НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нашому випадку з Укренерго підхід до приватизації має бути більш продуманим. Адже на сьогодні наш прибуток залежить від регулятора, а щоб залучати приватні інвестиції, ця модель регулювання має бути змінена. Тому для правильної приватизації нам треба, по-перше, змінити регулювання, а по-друге, на якійсь частині акцій попередньо протестувати, чи є інтерес у західних інвесторів до підприємства", - сказав Кудрицький.

Як повідомляв Укрінформ, наразі Укренерго проходить сертифікацію як незалежний оператор системи передач. Нещодавно Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила попереднє рішення про сертифікацію та вказала на ряд недоліків, що мають бути усунуті перед остаточним рішенням.