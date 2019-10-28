Уряд за три місяці складе перелік держпідприємств, заборонених до приватизації

"Що стосується стратегічних підприємств, уряд має протягом трьох місяців внести до парламенту перелік тих стратегічних державних компаній, де держава за собою залишить контрольний пакет акцій... Підготовка до приватизації великих підприємств займає від 6 до 12 місяців. Великі підприємства не продаються з сьогодні на завтра. Острах, що якесь підприємство (до формування переліку, - ред.) буде продане - це фізично неможливо", - сказала Ковалів.

Вона підкреслила, що, окрім того, закон про приватизацію має широкий перелік майна, яке не може бути продане.

"Якщо майно не підлягає приватизації, то і підприємство не підлягає приватизації", - додала представниця ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс Президента передає на приватизацію перші п'ять підприємств Державного управління справами та готує до продажу ще дев'ять.

Перші комерційні підприємства, що були у підпорядкуванні Державного управління справами, передаються на приватизацію до Фонду держмайна відповідно до указу Президента. Це - готель "Дніпро", ДП "Чайка", ДП "Центрсервіс", "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі".