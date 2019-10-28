Офіс Президента передає на приватизацію п'ять підприємств ДУС

"Ми провели інвентаризацію підприємств ДУС, вибрали перші 5, які повністю готові і за якими немає заборон судів та інших юридичних обмежень. Усі комерційні підприємства, які знаходяться в управлінні ДУС, уже передаються на приватизацію або будуть передані протягом 3 місяців", - сказала Ковалів.

За її словами, перші комерційні підприємства, що були у підпорядкуванні Державного управління справами, передаються на приватизацію до Фонду держмайна відповідно до указу Президента. Це - готель "Дніпро", ДП "Чайка", ДП "Центрсервіс", "Технобуд" та "Українські телекомунікаційні мережі". Ціну об'єктів визначить ринок. Готель "Дніпро" буде приватизований у рамках великої приватизації із залученням радника.

"Приватизаційний процес ми починаємо з себе. Наступним буде йти уряд. Президент вересневим указом доручив перші 500 (держпідприємств - ред.) передати на малу приватизацію уже до кінця року. Наразі в уряді ця робота триває", - сказала Ковалів.

Підготовку конкурсів ФДМУ почне уже найближчими днями, запевнила заступник керівника ОП.

"Другим кроком до ФДМУ будуть передані ще 9 об'єктів. Наразі за ними триває інвентаризація і підготовчі роботи. За деякими ми у судах відстоюємо інтереси держави. До цих наступних об'єктів будуть входити готель "Україна", комплекси "Пуща-Водиця", "Конча-Заспа", лікеро-горілчаний завод та інші", - зазначила Ковалів.

Заступник керівника Офісу Президента України нагадала, що розблокувати процес приватизації дало змогу ухвалення Верховною Радою закону, що скасовує перелік заборонених до приватизації підприємств.

"Президент України підписав закон про скасування переліку об'єктів, заборонених до приватизації. Протягом останніх років цей закон був бар'єром, що не дозволяв запустити велику приватизацію в Україні. За останні 7 років було більше 8 спроб цей перелік скоротити, виключити з нього деякі ДП. Жодна спроба не мала успіху. Ми отримали підтримку парламенту, який у перших два місяці повністю скасував цей перелік", - сказала Ковалів.

Водночас вона наголосила, що критична інфраструктура, підприємства оборонної галузі, суспільне мовлення, об'єкти соціальної та культурної інфраструктури не будуть передаватися на приватизацію відповідно до чинного законодавства.

"Загалом у нас зараз близько 3600 державних компаній, з яких 1260 у стадії ліквідації чи мають бути ліквідовані, частина лишилася на окупованій території. Уряд планує за наступні 2-3 роки понад 1000 компаній передати на приватизацію", - підсумувала Ковалів.