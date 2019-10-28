Сьогодні у Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори

Сьогодні у Брюсселі пройдуть тристоронні газові переговори

Укрінформ
У Брюсселі у понеділок, 28 жовтня, відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу через газотранспорту систему України (ГТС).

Про це йдеться в анонсі, розміщеному на сайті Європейської комісії.

«Марош Шефчович очолює тристоронні газові переговори між Росією та Україною в Брюсселі», - йдеться в анонсі.

Як повідомлялося, 19 вересня 2019 року в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів під головуванням віцепрезидента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича за участю делегацій Єврокомісії, України і Росії. Сторони відзначили конструктивний підхід до можливості збереження транзиту.

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22 жовтня Україна, ЄК та РФ провели технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу переговорів про транзит газу. В ході зустрічі сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створенні незалежного оператора ГТС.

Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

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