Великі землевласники швидко скуповують землю, очікуючи хаосу — Кучма

В очікуванні відкриття ринку землі латифундисти, які працюють в Україні, стали швидко скуповувати паї.

Про це у Чернігові на зустрічі зі студентами й викладачами Чернігівського національного технологічного університету сказав колишній експрезидент України Леонід Кучма, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні латифундисти стали швидко скуповувати землю в пайовиків", - сказав Кучма.

За словами політика, роблять вони це сподіваючись на хаос, який може настати після відкриття ринку землі без попереднього створення потужної законодавчої бази. За землю вони платять людям зовсім не стільки, скільки вона коштує, а селяни, не знаючи справжньої ціни, не можуть вимагати більше.

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Отож відкривати ринок землі, вважає Кучма, треба тільки після прийняття низки законів, у яких все буде обумовлено: ціни за гектар, неможливість продажу землі іноземцям та багато іншого.

"Повинна бути сильна законодавча база з усіх точок зору. А сьогодні, коли нічого цього немає, просто оголосити про продаж землі - буде хаос. Латифундисти на нього й сподіваються. Тому давайте до цього ставитися, як ставляться в цивілізованому світі", - закликав Кучма.

Він нагадав, що навіть вступаючи у Євросоюз, східноєвропейські країни на 10-15 років вводили мораторій на продаж своєї землі, аби вона не опинилася в чужих руках. І тому Україні теж треба зважено підходити до цього питання.

Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.

Наразі у Раді зареєстровано 11 різних законопроєктів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Влада планує скасувати мораторій на продаж землі та запустити ринок землі восени 2020 року.