Хочемо "підкрутити" дещо і зробити Угоду з ЄС більш ефективною - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба переконаний у необхідності оновлення Угоди про асоціацію задля приведення її тексту у відповідність до реальних умов.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Сьогодні”.

“Наша Угода про асоціацію складається з двох частин: політичної та економічної. Ми хочемо привести Угоду у відповідність до реальності. Тому що її зміст був погоджений 6-7 років тому. Тобто, реальність кардинально змінилася і наші можливості щодо торгівлі вже просто вийшли за ті норми і стандарти, які закладені в Угоді”, - сказав урядовець.

Він, зокрема, зауважив, що за 8 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ріст торгівлі з ЄС склав 8,1%. За його словами, це дуже висока динаміка і є цілі групи товарів, за якими українська сторона готова більше постачати, більше продавати в ЄС, а ЄС готовий більше купувати.

Кулеба підкреслив, що для цього треба змінити угоду.

Крім того, він зауважив, що є ще й другий блок – політична частина, яку також потрібно привести у відповідність до “реальних амбіцій і потенціалу”.

“Ми не хочемо розкласти цю Угоду по поличках, вона має залишитися цілісною. Ми не хочемо зруйнувати те, що є. Ми хочемо, як-то кажуть, "підкрутити" деякі речі для того, щоб зробити цю Угоду більш ефективною”, - запевнив Кулеба.

Фото: Сьогодні