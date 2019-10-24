У Луганському енергоб’єднанні пояснили, чому ініціювали власне банкрутство

Господарським судом Луганської області порушено провадження у справі №913/567/19 про банкрутство ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» за заявою самого підприємства.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook прес-служба товариства.

«ТОВ «ЛЕО» вимушено було звернутися до суду з відповідною заявою на вимогу норм законодавства, які передбачають обов’язок боржника звернутися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство, якщо задоволення вимог одного або декількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами», - йдеться в повідомленні.

На думку авторів звернення, основною причиною цього стало те, що Міністерство енергетики в попередньому уряді у період з листопада 2015 по квітень 2017 року не погоджувалось припинити поставки електроенергії на окуповану територію. В результаті борг за неоплачену окупантом електроенергію в сумі близько 3 млрд грн «повісили» на ТОВ «ЛЕО» - власника мереж, якими вона поставлялась.

Останньою краплею стало звернення в серпні 2019 року ДП «Енергоринок» до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва із заявою про примусове стягнення з ТОВ «ЛЕО» заборгованості за електроенергію в сумі 880 млн грн. Зазначений приватний виконавець арештував все належне ТОВ «ЛЕО» майно та всі банківські рахунки ТОВ «ЛЕО».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» є монополістом з постачання електроенергії на території Луганської області. Саме його рішенням було, зокрема, припинено постачання електрики на об’єкти «Лисичанськводоканалу», через яке без води опинились близько ста тисяч мешканців Лисичанська та двох його міст-супутників.