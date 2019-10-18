Енергетичні ринки в Україні мають реагувати на світові тенденції - Міненерго

Енергетичні ринки в Україні мають наблизитися до європейських та реагувати на світові тенденції.

Про це під час години запитань до уряду повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо створити прозорі ринкові умови, що забезпечить розвиток конкуренції. Енергетичні товари - це звичайний ринковий товар. На ринку має бути багато покупців та багато продавців. Ні в кого не має бути можливості диктувати ціни за своїм бажанням. Крім того, ПЕК має чітко реагувати на світові тенденції щодо зниження вартості енергетичних ресурсів. На наступні два місяці нашою головною метою є впровадження енергетичних ринків в Україні", - сказав Шубін.

Він підкреслив, що парламент має зосередитися на ухваленні законопроєктів, які необхідні для впровадження норм Третього енергетичного пакету в Україні.

"Ми маємо забезпечити ухвалення відповідного законодавства, що дозволить Україні поєднатися з енергетичними системами Європи", - відзначив Шубін.