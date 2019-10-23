Нафтогаз спростовує фейк про постачання газу в ОРДЛО

НАК "Нафтогаз України" постачає газ підприємствам контрольованої частини Донбасу, тимчасово не враховуючи їхні борги, згенеровані до 2015 року об'єктами, які лишилися на окупованій території. Разом з тим, компанія, як і раніше, не постачатиме газ в ОРДЛО.

Про це пише пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Новина про те, що ми постачатимемо газ для ОРДЛО - фейк. Якщо нам накажуть постачати газ на ці території України до їх звільнення і без можливості збирати за цей газ гроші, ми вам скажемо. Зараз діє постанова №867, якою встановлені правила про постачання газу за спецобов‘язками. В цих правилах є пункт 5, де сказано, що обов‘язки постачати газ населенню, релігійним організаціям чи тепловикам не розповсюджуються на тимчасово окуповані території ОРДЛО. Ніяких змін до цього правила не було", - йдеться у повідомленні.

Нафтогаз пояснює, що постановою №875 передбачається можливість постачати газ підприємствам на контрьольованій частині Луганшини та Донеччини, у яких частина об'єктів розташовала на території ОРДЛО і зібрати заборгованість з цих об'єктів неможливо.

"Є кілька підприємств, розташованих на підконтрольній території, частина об‘єктів яких тепер знаходиться на тимчасово окупованих територіях. По цій частині об‘єктів до цього часу є борги, як за газ проданий їм, так і за теплопостачання надане ними споживачам до 31.12.2014. Зібрати ці борги у такого підприємства зараз об‘єктивно немає можливості. Але така заборгованість враховувалася при визначенні рівня розрахунків (якщо він падає нижче 90%, ми не маємо права постачати газ цим підприємствам на підконтрольній території). Тепер ці старі борги, що з‘явилися до 31.12.2014 року і були згенеровані об‘єктами, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території, не будуть враховуватися при визначенні рівня розрахунків тої частини, яка лишилася на підконтрольній території", - роз'яснили у Нафтогазі.

Компанія підкреслює, що старі борги списуватися не будуть.

"Ці борги постанова не пробачає. Вона лише виводить їх за дужки для визначення рівня розрахунків по тих об’єктах, які є на підконтрольній території, — тимчасово, до звільнення окупованих територій. Є виробники тепла, території яких війна поділила на дві частини. Тепер вони можуть постачати тепло споживачам на підконтрольній території на тих саме умовах, на яких постачають інші тепловики, повністю розташовані в межах підконтрольних районів. Відповідальність за те, щоб затвердити коректний перелік таких об‘єктів і боргів, несе керівництво Донецької і Луганської областей, призначене українською владою. Ми чекаємо на ці переліки", - додали у Нафтогазі.