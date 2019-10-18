Вітренко сказав, що саме може “збити” ціну на імпортний газ до 20%

Ціна на імпортний газ може бути нижчою для України на 20%, якщо Газпром виконуватиме європейські правила.

Про це зазначив у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Підтверджую, що ціна на імпортний газ для України може бути на 20% нижчою. І для цього навіть необов’язково укладали контракт між Газпромом та Нафтогазом, або іншою українською компанією. Для цього необхідно, щоб Газпром відповідно до європейських правил не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку. Зокрема, щоб Газпром не відмовляв європейським компаніям перенести точки передачі газу на кордон Україна-РФ", - зазначив Вітренко.

Крім того, Газпром має запропонувати свопи іншим газовидобувним компаніям в Росії, забираючи у них газ всередині РФ і повертаючи його на кордоні Україна-РФ, таким чином виконуючи передбачену законодавством РФ функцію єдиного експортного каналу.

"І щоб Газпром перестав фактично блокувати експорт газу із Середньої Азії в Україну та у Європейський Союз. Ми за те, щоб Газпром здійснював транзит газу через Україну за європейськими правилами. Логічно, щоб стосовно поставок газу Газпром теж діяв відповідно до європейських правил", - додав Вітренко.