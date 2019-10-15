Запаси газу в сховищах перевищили 21 мільярд кубометрів - Коболєв

Станом на 14 жовтня Україна закачала до своїх підземних сховищ 21 млрд 25 млн кубометрів газу.

Про це повідомив у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими - обсяг газу в ПСГ України перетнув позначку в 21 млрд куб. м", - зазначив він.

Коболєв також навів оперативні дані станом на 6:00 14 жовтня: "Транзит: 194,6; надходження для України: 60,2 (в т.ч. російський газ: 0, в т.ч. з країн ЄС: 60,2); наявність газу в ПСГ: 21025,080".

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Коболєв заявив, що до початку опалювального сезону Україна матиме у підземних сховищах 21 мільярд кубометрів газу.

АТ "Укртрансгаз" 9 жовтня повністю завершило підготовку газотранспортної системи України до осінньо-зимового сезону 2019/2020 років.