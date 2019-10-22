Рожкова пояснила, чому поліпшили прогноз зростання українського ВВП

Поліпшення прогнозу зростання українського ВВП на 2019 рік спричинене макрофінансовою стабільністю в країні, очищенням банківського сектору, рекордним врожаєм другий рік поспіль та поступовою зміною структури експорту.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, відповідаючи на запитання щодо поліпшення прогнозу зростання українського ВВП на 2019 рік із 2,7% до 3,0% в останньому "Огляді світової економіки" від МВФ.

"По-перше, це результат нашої макрофінансової стабільності. Сьогодні ми маємо тренд на чітке зниження інфляції, стабільний валютний ринок, довіру інвесторів і населення до фінансової системи України. Це дуже важливо, тому що саме зовнішні інвестори сьогодні, які зайшли на внутрішній ринок, на ринок внутрішніх паперів, створили додатковий фундаментальний чинник, який кардинально змінив картину. Зрозуміло, що поточний рахунок у нас від'ємний, ми імпортуємо більше, ніж експортуємо. Але сьогодні вони (зовнішні інвестори – ред.) дали нам можливість збільшити резерви та зміцнити позиції України", - зазначила вона.

По-друге, за словами Рожкової, очищено банківський сектор, ліквідовано всі схеми з виводу капіталів з України.

"По-третє, це стосується макроекономічної ситуації в цілому. Ми бачили, що ціни на наш експорт в силу цілого ряду чинників йшли вгору, тоді як ціна на газ знижувалася – а ми імпортуємо газ – і це також зіграло на нашу користь", - додала вона.

По-четверте, як наголосила перший заступник голови НБУ, цього року, як і минулого, в Україні зібрали рекордний урожай.

"Коли ми робили прогноз на 2019 рік та наступні, наші спеціалісти говорили, що не буває два роки поспіль рекордного врожаю, і що тенденція обов'язково піде на спад. Але сталося неочікуване, і це плюс, який відіграв свою роль. Крім того, ми бачимо, як змінюється структура експорту. Незважаючи на те, що ми досі експортуємо сировину, складова вже обробленої продукції поступово зростає. Водночас в імпорті збільшується частка обладнання, механізмів, машин, устаткування для виробництва. Тобто, імпорт починає бути таким, що працює на виробництво. Плюс очікування інвесторів, плюс сподівання на те, що реформи все ж будуть реалізовані. Якщо це все продовжить реалізовуватися, можна очікувати, що все піде краще", - додала вона.

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Рожкова також уточнила, що прогнози МВФ та НБУ "завжди відрізняються з незначними відхиленнями, і це нормальна практика". Але тренд, за її словами, однаковий: зростання перевищує попередні очікування.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України у 2019 році на рівні 3,0%, що є кращим показником на поточний рік, ніж прогнозувалося шість місяців тому (2,7%). Про це йдеться в оприлюдненій 15 жовтня доповіді "Перспективи світової економіки". Водночас МВФ підтвердив свій прогноз для України на 2020 рік на рівні 3,0%, що відповідає оцінкам, озвученим у квітні.