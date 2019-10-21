Рожкова назвала умови МВФ для України щодо нової програми

Нова програма розширеного фінансування МВФ передбачає в якості умов для України, у тому числі, прийняття бюджету на наступний рік, продовження боротьби з корупцією, а також більш глибокі структурні реформи в ключових секторах.

Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу.

"Є кілька елементів, які не були до кінця виконані в попередніх програмах, і вони логічно переходять у нову. Це стосується, по-перше, питання бюджету – це завжди у фокусі уваги МВФ за будь-яких програм і прогнозів макрофінансової стабільності", - зазначила представник НБУ.

Водночас, за її словами, обов'язковими елементами є продовження судової та антикорупційної реформ, у тому числі голосування закону про незаконне збагачення.

У центрі уваги також реформа охорони здоров'я, "яка була розпочата, але не завершена", реформа освіти, земельна реформа, приватизація державних підприємств.

"Крім того, ми говоримо про реформування податкової й митниці, де вже розпочалися зміни, але вони наразі не мають комплексного характеру. Врешті-решт, по банківському сектору, в принципі, відбуватиметься продовження імплементації міжнародних стандартів щодо регулювання і нагляду і, по суті, додався небанківський фінансовий сектор", - зазначила представник НБУ.

Вона підкреслила, що МВФ "підписує меморандум тільки тоді, коли має стовідсоткову впевненість, що ми зробимо все задеклароване, і що це обов'язково матиме позитивний ефект на бюджет, на ВВП, на дефіцит бюджету, на поточний рахунок".