Японія з 2014 року надала Україні $1,8 мільярда допомоги

Із 2014 року надала Україні 1,8 млрд доларів фінансової підтримки.

Про це написав Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

“Вдячні за фінансову допомогу Україні з боку Японії, яка з 2014 сягнула $1,8 млрд. Ця допомога важлива для підтримки наших реформ, відновлення Донбасу та підтримки внутрішньо переміщених осіб”, - зазначив Зеленський.

Він також запевнив, що Україна зацікавлена у продовженні реалізації інфраструктурних проектів за підтримки Японії.

“Особливо вдячні за пільговий кредит у майже $1 млрд на модернізацію Бортницької станції аерації”, - додав глава держави.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув до Японії в рамках робочого візиту, де візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора.