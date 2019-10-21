Зеленський прибув із робочим візитом до Японії

Зеленський прибув із робочим візитом до Японії

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії в рамках робочого візиту.

У його межах він візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора. Крім того глава держави проведе низку зустрічей з представниками країни.

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В рамках робочого візиту президент Зеленський візьме участь у таких заходах:

  • візьме участь у церемонії інтронізації Імператора Японії;
  • зустрічі з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,
  • керівниками обох палат японського парламенту,
  • членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,
  • керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;
  • керівництвом Японської асоціації нової економіки,
  • представниками японського бізнесу.

Зокрема, у межах робочого візиту Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн.

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