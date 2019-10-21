Зеленський прибув із робочим візитом до Японії
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії в рамках робочого візиту.
У його межах він візьме участь у церемонії інтронізації японського імператора. Крім того глава держави проведе низку зустрічей з представниками країни.
В рамках робочого візиту президент Зеленський візьме участь у таких заходах:
- візьме участь у церемонії інтронізації Імператора Японії;
- зустрічі з Прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе,
- керівниками обох палат японського парламенту,
- членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,
- керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;
- керівництвом Японської асоціації нової економіки,
- представниками японського бізнесу.
Зокрема, у межах робочого візиту Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн.
Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Японії. pic.twitter.com/xiS9QSkSiY— Офіс Президента (@APUkraine) October 21, 2019