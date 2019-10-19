В Мінекономіки розповіли, що вивчатиме місія МВФ за кілька тижнів в Україні

Місія МВФ, яка планує приїхати за два-три тижні до Києва, зосередиться на вивченні, в тому числі, питань бюджету України на 2020 рік, земельної реформи та гарантій послідовності з боку нового уряду.

Про це розповів у суботу в Вашингтоні міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

"Тоді, у вересні (коли місія МВФ була в Україні вперше після виборів – ред.) бюджет не був поданий, був тільки проєкт. Зараз бюджет проголосували в першому читанні. Це критично насправді, щоби ми до кінця проголосували бюджет, і він пройшов", - зауважив міністр.

У цьому зв'язку, за його словами, важливо показати, що не буде неочікуваних "сюрпризів" і критичних речей в новому бюджеті. Крім того, зазначив міністр, вивчатиметься питання по реформуванню ринку землі в Україні.

Втім, головне, за його словами, що цікавитиме МВФ, це дві речі: "Як ми будемо економічно зростати й при цьому утримувати макроекономічну стабільність". Тому, продовжив він, питання з боку Фонду стосуватимуться також незалежності Центрального банку, політики ставок, витрат на розвиток, а також щодо реформ – від ринку землі до приватизації державних підприємств – для того, щоби економіка почала зростати.

"Вони хочуть нас підтримати, але їм потрібно переконатися, що ми знаємо, що робимо, і що ми дійсно перейдемо на економічне зростання. Якщо ми їх переконаємо, я думаю, буде все добре", - зазначив урядовець.

Міністр також підкреслив: "Якщо Україна переконає МВФ, то за ними підуть і інші інвестори, не тільки ті, що купують українські державні цінні папери, але також ті, що прямими інвестиціями створюватимуть робочі місця".