Тимошенко заявляє, що у бюджет заклали стару систему тарифів і зменшення субсидій

У проєкті державного бюджету на 2020 рік закладено стару систему тарифів і зменшення субсидій. А також немає підтримки політики з охорони здоров'я.

Про це заявила голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко з трибуни парламенту під час обговорення Держбюджету-2020 в першому читанні, пояснюючи, чому її фракція не підтримує документ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви знаєте, що зміцнюється курс гривні, зменшуються видатки по зовнішніх запозиченнях, треба в дохідну частину це вкладати. Тут стара система тарифів і зменшення субсидій, тут мінімальний прожитковий рівень не врахований навіть для пенсій і мінімальної заробітної плати, тут немає жодних кроків по інвестиційній правильний політиці держави, тут немає нової політики по охороні здоров'я... Тому, безумовно, таку редакцію ми підтримати не можемо... Але реальний бюджет давайте зробимо іншим, ми готові співпрацювати", - сказала Тимошенко.

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Також Тимошенко заявила, до не побачила в проєкті бюджету суттєвого збільшення доходів від легалізації потоків товарів через митницю і нового підходу до детінізації економіки з точки зору нової податкової системи.

За словами Тимошенко, натомість її політсила пропонує прийняти законопроєкти про деофшоризацію країни.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2000).