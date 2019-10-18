Законопроєкт "Слуги народу" про ринок землі пройшов комітет ВР

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” № 2178-10 від 10.10 2019 р.

По це йдеться у повідомленні Комітету ВР України з питань аграрної та земельної політики.

“18 жовтня 2019 року відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступне рішення: рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України Сольським М.Т., Нікітіною М.В., Нагаєвським А.С., Богданцем А.В., Шол М.В. та іншими (реєстр № 2178-10 від 10.10 2019 р.)”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону України № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” від 10.10.2019 року передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності.

Визначається, що право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

Разом з тим, до 1 січня 2024 року буде діяти перехідний період. Під час перехідного періоду іноземці та юридичні особи бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави не зможуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Водночас, вказані вимоги не розповсюджуються на випадки придбання у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років.

Також відповідно до законопроєкту встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

Передбачається запровадження обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, - не більше 35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України.