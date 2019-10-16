Світовий бізнес за рік може зазнати збитків від кібератак на $6 трильйонів - експерти

Якщо у світі не буде створено реальної дієвої системи кіберзахисту, то вже у 2021 році бізнес може зазнати збитків від кібератак на суму 6 трильйонів доларів.

Про це йдеться в пресрелізі Київської торгово-промислової палати, який є у розпорядженні Укрінформу, за підсумками II Міжнародного форуму «Кібербезпека – захисти свій бізнес», що відбувся 16 жовтня в Києві.

"Світовий бізнес у 2021 році може понести збитки на суму 6 трильйонів доларів від кібератак. Такий прогноз озвучили експерти захисту українського кіберпростору під час II Міжнародного форуму «Кібербезпека – захисти свій бізнес»", - зазначили в КТПП.

На форумі виступили понад 30 профільних експертів з державних установ та бізнесу з України, США, Німеччини та Ізраїлю. Участь узяли понад 400 представників центральних та місцевих органів влади, державних підприємств і установ, освітніх закладів, бізнесу з усіх регіонів України та інших країн.

Захід відбувся у рамках Всеукраїнського місячника кібербезпеки, який цього року підтримала Рада національної безпеки і оборони України.

"Сьогодні питання кібербезпеки є питанням номер один для кожної сучасної країни, а спільне завдання бізнесу й влади – створити реальну дієву систему кіберзахисту, щоб жоден агресор не мав можливості зазіхати на безпеку держави", - зазначив на Форумі секретар РНБО Олексій Данілов.

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Основними темами дискусії стали питання взаємодії бізнесу та влади щодо створення Національної екосистеми кібербезпеки як однієї з основних складових цифрового перетворення держави, економіки та бізнесу.

Присутні погодились, що кібербезпека – це ключ до цифрової економіки, і сьогодні в суспільстві існує реальна необхідність концептуального розуміння нової кібербезпекової реальності.

Як повідомив віце-президент КТПП, голова Антикризового центру кібернетичного захисту бізнесу при ТПП України Володимир Коляденко, 23 жовтня у Київській торгово-промисловій палаті відбудеться ще один захід, присвячений кібербезпеці.