Україна минулого сезону збільшила експорт яблук в 1,5 разу

Україна у минулому сезоні збільшила експорт яблук в 1,5 разу - до 62 тисяч тонн, поставки відбулися у 18 країн світу.

Про це йшлося під час дев’ятої міжнародної конференціії «Яблучний бізнес України-2019», повідомили у Дніпропетровському інвестиційному агентстві.

"В сезоні 2018/2019 років Україні вдалось зберегти позитивний торговий баланс по яблуку, збільшивши експорт до рекордного показника 62 тис. тонн. Рік тому експорт був мінімум в 1,5 рази меншим. Безумовним досягненням цього року стало розширення географії експорту яблук, поставки відбувалися в 18 країн світу", - зазначили на конференції.

Експорт істотно збільшився в напрямку Близького Сходу, Південно-Східної Азії і Туреччини. Більше яблука Україна експортувала і в країни ЄС, де місцеві фермери також зібрали рекордний урожай.

За оцінками експертів, збільшити експорт вдалося за рахунок істотного зниження цін на українські яблука і збільшення частки продукції експортної якості в деяких господарствах.

Збільшила поставки яблук Україна й на найбільш вимогливі і дорогі ринки Південно-Східної Азії, такі як Сінгапур і Малайзія.

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У загальному рейтингу постачальників яблука до Малайзії, зараз Україна знаходиться на восьмому місці. Всього в цьому сезоні Україна експортувала до Малайзії близько 550 тонн яблук. Аналогічна ситуація і на ринку Сінгапуру – за обсягом експорту яблука в цю країну серед європейських країн Україна поступається лише Франції та Італії, але випереджає Польщу, Бельгію, Іспанію, Нідерланди та інших експортерів.

У той же час Держстат зафіксував майже трикратне збільшення імпорту яблук: в період з липня 2018 року по червень 2019 року в Україну було ввезено 19,5 тис. тонн цих фруктів.

Дев’ята міжнародна конференція «Яблучний бізнес України-2019» проходила 14-15 серпня у Дніпрі. У заході взяли участь понад 20 іноземних компаній з більш ніж 10 країн світу (ОАЕ, Кувейт, Сінгапур, Іспанія, Білорусь, Індія, Великобританія, Йорданія, Південна Африка, Єгипет та інші). В рамках конференції відбувся міжнародний торговий форум за участю імпортерів яблук з ЄС, Близького Сходу і Південно-Східної Азії.