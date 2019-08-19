Аграрії України розпочали збирання пізніх зернових культур

В Україні розпочався обмолот пізніх зернових культур. Так, на 19 серпня зібрано першу тисячу тонн гречки і три тисячі тонн соняшнику.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Станом на 19 серпня українські аграрії приступили до збирання пізніх культур – гречки, проса, соняшнику", - йдеться у повдіомленні.

Зокрема, намолочено:

гречки – 1,0 тис. тонн зерна з площі 1,0 тис. га, або 2% до прогнозу, при середній урожайності 12,9 ц/га;

проса – 19 тис. тонн зерна з площі 10 тис. га, або 12% до прогнозу, при середній урожайності 18,0 ц/га;

соняшнику – 3,0 тис. тонн зерна з площі 2,0 тис. га (за прогнозованих 5,8 млн га) при середній урожайності 13,8 ц/га.

У міністерстві нагадали, що водночас із збиранням врожаю у 20 регіонах сіють озимий ріпак під урожай 2020 року. Цією культурою вже засіяно 347 тис. га, або 32% прогнозованих площ.