Аграрії України розпочали збирання пізніх зернових культур
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Станом на 19 серпня українські аграрії приступили до збирання пізніх культур – гречки, проса, соняшнику", - йдеться у повдіомленні.
Зокрема, намолочено:
гречки – 1,0 тис. тонн зерна з площі 1,0 тис. га, або 2% до прогнозу, при середній урожайності 12,9 ц/га;
проса – 19 тис. тонн зерна з площі 10 тис. га, або 12% до прогнозу, при середній урожайності 18,0 ц/га;
соняшнику – 3,0 тис. тонн зерна з площі 2,0 тис. га (за прогнозованих 5,8 млн га) при середній урожайності 13,8 ц/га.
У міністерстві нагадали, що водночас із збиранням врожаю у 20 регіонах сіють озимий ріпак під урожай 2020 року. Цією культурою вже засіяно 347 тис. га, або 32% прогнозованих площ.