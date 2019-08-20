У липні Україна імпортувала 275 мільйонів кВт-год. електроенергії - Укренерго

Імпорт електроенергії в Україну в липні становив майже 275 млн кВт-год., експорт - 492 млн кВт-год.

Про це повідомляє пресслужба ПрAT "Укренерго".

"Впровадження нового ринку електроенергії відкрило можливість імпорту електроенергії в Україну. Так, у липні імпортні поставки електроенергії в Україну становили 274,620 млн кВт-год.", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, в «острів Бурштинської ТЕС» сумарно імпортовано понад 171 млн кВт-год. електроенергії: 151,093 млн кВт-год. – зі Словаччини, 19,943 млн кВт-год. – з Угорщини­.

Імпортні поставки з Білорусі становили 103,584 млн кВт-год.

Водночас сумарний експорт електроенергії з України у липні становив 491,764 млн кВт-год. З них з «острова Бурштинської ТЕС» в країни ЄС (Угорщину, Словаччину, Румунію) – 347,033 млн кВт-год., в Польщу – 96,803 млн кВт-год. та в Молдову – 47,928 млн кВт-год.

На сьогодні імпортні поставки з Угорщини, Словаччини та Білорусі продовжуються в приблизно тих же обсягах, що й у липні, наголосили в компанії.

В Укренерго вважають, що імпорт електроенергії – це посилення конкуренції на внутрішньому енергетичному ринку України, можливість зниження ціни на електроенергію та значний стимул інвестувати в енергоефективність технологій виробництва та передачі електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії.