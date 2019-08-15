НАБУ оголосило про завершення розслідування розтрати 89,6 мільйона

НАБУ оголосило про завершення розслідування розтрати 89,6 мільйона "Центрогазу"

Укрінформ
Детективи НАБУ спільно із управліннями Генпрокуратури України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили розслідування факту розтрати 8,6 млн грн "Центргазу".
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Детективи НАБУ спільно зі слідчими управління спеціальних розслідувань ГПУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування факту розтрати 8,6 млн грн дочірнього підприємства "Центргаз", що входить до складу ВАТ "Кіровоградгаз" (51% акцій належать НАК "Нафтогаз України")", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, напередодні звільнення з посади, влітку 2017 року, нині колишній керівник ДП "Центргаз" уклав договір на закупівлю очолюваним ним підприємством 1,3 млн куб. м газу за 9,035 млн грн в комерційної компанії на обтяжливих для "Центргазу" умовах.

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Так, за цим договором "Центргаз" мав здійснити повну передоплату або в іншому разі продавець звільнявся від поставки, а ДП зобов’язувалося сплатити штраф у розмірі 100% вартості газу.

"Будучи обізнаним із цими умовами, екс-керівник "Центргазу" розпорядився перерахувати постачальнику газу лише частину суми у розмірі 8,6 млн грн. Тим самим здійснив розтрату коштів підприємства, адже газ за таких умов "Центргаз" не отримав", - наголосили у бюро.

Як зазначається, розслідування наведених фактів здійснювалося з квітня 2019 року

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