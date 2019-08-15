Нафтогаз почне стягнення $3 мільярдів з Газпрому у середині 2020 року

Нафтогаз почне стягнення $3 мільярдів з Газпрому у середині 2020 року

Укрінформ
НАК "Нафтогаз України" планує розпочати стягнення 3 млрд дол. з російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу в середині 2020 року.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

"Мій прогноз, що до кінця 2020 року ми стягнемо всю суму - близько 3 млрд доларів. Ми почнемо в середині 2020 року і закінчимо стягнення до кінця 2020 року", - сказав він.

За його словами, заарештовані активи Газпрому у Великій Британії та Нідерландах.

"У Люксембурзі та Швейцарії є певні обмежувальні заходи, але їх не можна назвати арештами. Сенс в тому, що в цих країнах немає активів Газпрому, які можна було б заморозити, але якщо такі активи там з'являться, то вони будуть заморожені. Загальна сума арешту, якщо відштовхуватися від оцінки заморожених активів, значно перевищує те, що вони нам винні. Скажімо так: вона перевищує 3 млрд доларів", - додав виконавчий директор Нафтогазу.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2009 року тодішні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та прем'єр-міністр РФ Володимир Путін підписали контракт на постачання та транзит газу. Базова ціна за 1 тис. кубометрів газу встановлювалася на рівні 450 дол., а її перегляд мав здійснюватися щоквартально, у зв'язку з прив'язкою ціни газу до середньої ціни нафти за 9-місячний період. До ціни застосовувалися знижувальний коефіцієнт, а у майбутньому - також "політичні" дисконти.

Україна зобов'язувалася купувати 52 млрд кубометрів газу щорічно (для порівняння, у 2017 році Україна імпортувала лише 14,1 млрд кубометрів, на додачу до власного видобутку). У разі недобору цих об'ємів (придбання менше ніж 94% контрактних обсягів) застосовувалася санкція "бери або плати".

Водночас був підписаний транзитний контракт, у якому тариф на транспортування газу до Європи фіксувався на 10 років в обмін на 20% знижки на газ, що діяла лише у 2009 році. Незалежно від ціни газу, ставка транзиту залишалася б для України однаковою.

22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом на постачання газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість.

Загалом за рішенням Стокгольмського арбітражу в транзитній справі Газпром винен Нафтогазу 4,63 млрд дол., із них 2,1 млрд дол. були зараховані арбітражем у рахунок заборгованості Нафтогазу з оплати отриманого у 2014-2015 роках, але не оплаченого газу.

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За результатами обох рішень, Газпром повинен сплатити на користь Нафтогазу 2,56 млрд дол. та штраф, що набігає за несплату боргу.

Процес примусового виконання рішення арбітражу відбувається у кількох юрисдикціях: Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії та США. У лютому 2019 року Нафтогаз повідомив, що почав процес стягнення активів Газпрому на суму 2,6 млрд дол. за рішеннями Стокгольмського арбітражу в Люксембурзі.

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