Нафтогаз почне стягнення $3 мільярдів з Газпрому у середині 2020 року

НАК "Нафтогаз України" планує розпочати стягнення 3 млрд дол. з російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу в середині 2020 року.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

"Мій прогноз, що до кінця 2020 року ми стягнемо всю суму - близько 3 млрд доларів. Ми почнемо в середині 2020 року і закінчимо стягнення до кінця 2020 року", - сказав він.

За його словами, заарештовані активи Газпрому у Великій Британії та Нідерландах.

"У Люксембурзі та Швейцарії є певні обмежувальні заходи, але їх не можна назвати арештами. Сенс в тому, що в цих країнах немає активів Газпрому, які можна було б заморозити, але якщо такі активи там з'являться, то вони будуть заморожені. Загальна сума арешту, якщо відштовхуватися від оцінки заморожених активів, значно перевищує те, що вони нам винні. Скажімо так: вона перевищує 3 млрд доларів", - додав виконавчий директор Нафтогазу.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2009 року тодішні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко та прем'єр-міністр РФ Володимир Путін підписали контракт на постачання та транзит газу. Базова ціна за 1 тис. кубометрів газу встановлювалася на рівні 450 дол., а її перегляд мав здійснюватися щоквартально, у зв'язку з прив'язкою ціни газу до середньої ціни нафти за 9-місячний період. До ціни застосовувалися знижувальний коефіцієнт, а у майбутньому - також "політичні" дисконти.

Україна зобов'язувалася купувати 52 млрд кубометрів газу щорічно (для порівняння, у 2017 році Україна імпортувала лише 14,1 млрд кубометрів, на додачу до власного видобутку). У разі недобору цих об'ємів (придбання менше ніж 94% контрактних обсягів) застосовувалася санкція "бери або плати".

Водночас був підписаний транзитний контракт, у якому тариф на транспортування газу до Європи фіксувався на 10 років в обмін на 20% знижки на газ, що діяла лише у 2009 році. Незалежно від ціни газу, ставка транзиту залишалася б для України однаковою.

22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом на постачання газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість.

Загалом за рішенням Стокгольмського арбітражу в транзитній справі Газпром винен Нафтогазу 4,63 млрд дол., із них 2,1 млрд дол. були зараховані арбітражем у рахунок заборгованості Нафтогазу з оплати отриманого у 2014-2015 роках, але не оплаченого газу.

За результатами обох рішень, Газпром повинен сплатити на користь Нафтогазу 2,56 млрд дол. та штраф, що набігає за несплату боргу.

Процес примусового виконання рішення арбітражу відбувається у кількох юрисдикціях: Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії та США. У лютому 2019 року Нафтогаз повідомив, що почав процес стягнення активів Газпрому на суму 2,6 млрд дол. за рішеннями Стокгольмського арбітражу в Люксембурзі.